Sechs Menschen mussten in der Silvesternacht aus einem brennenden Haus im Ortsteil Wellesweiler evakuiert werden.

Wie die Polizei mitteilt, hatte am 1. Januar gegen 00.50 Uhr ein Wohn- und Geschäftshaus in der Hauptdurchgangsstraße im Ortsteil Wellesweiler Feuer gefangen, nachdem vermutlich ein Feuerwerkskörper einen hölzernen Anbau in Brand gesetzt hatte.

Laut Polizei griffen die Flammen vom Anbau auf das Wohnhaus über, das den Angaben zufolge nicht mehr bewohnbar ist, sowie auf ein direkt angrenzendes Gebäude, das nach den Löscharbeiten wieder betreten werden durfte. 70 Einsatzkräfte waren vor Ort.

Die insgesamt sechs Bewohner und Gäste in den beiden Häusern blieben laut Polizei unverletzt. Die Evakuierten kamen zunächst bei Verwandten unter. Der Gesamtschaden wird auf 100.000 Euro geschätzt.

Die Polizei weißt darauf hin, dass die Ermittlungen zur Brandursache noch nicht abgeschlossen sind.