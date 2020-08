Der Saarbrücker Triathlet Jan Frodeno hat dem Historischen Museum Saar einige originale Erinnerungsstücke an seine größten sportlichen Erfolge geschenkt. Das Museum am Saarbrücker Schlossplatz nimmt die Objekte in seine Dauerausstellung zur Geschichte des Saarlandes auf.

Bei den Neuzugängen im Museum handelt es sich um Frodenos originales Trikot und einen rotweißen Laufschuh, die ihn 2008 in Peking zum Olympiasieg getragen haben, sowie die unterschriebene Zielschnur vom Ironman-Wettbewerb von Hawaii anno 2016. Diesen weltweit renommiertesten Triathlon hat der Saarländer in den Jahren 2015, 2016 und 2019 gleich dreimal gewonnen.

Premiere in der Sonderausstellung

Das Saarbrücker Museum hatte die Objekte erstmals in der Sonderausstellung „Prominente Menschen aus dem Saarland“ von August 2017 bis Mai 2018 gezeigt – damals als Leihgaben.

Am Dienstag, 18. August, feiert Jan Frodeno seinen 39. Geburtstag.