Die Bank-1-Saar und die Volksbank Saarpfalz machen fortan gemeinsame Sache. Die Kunden haben dadurch einige Vorteile, erklärt Bank-1- Saar-Vorstandsvorsitzender Carlo Segeth.

Welche Vorteile sind das? Zum einen stehen den Kunden jetzt mehr Bankfilialen zur Verfügung – und zwar kostenfrei. Nämlich die Zweigstellen der Bank-1-Saar und der VR-Bank. Wenn man vorher Kunde einer der beiden Banken war, kann man nun auch genauso gut die Filiale der vorher fremden Bank nutzen. Geld abheben oder Überweisungen am Schalter machen wird also einfacher, und es kostet bei der fremden Bank keine Gebühren mehr.

Den Kunden stehen mehr Filialen zur Verfügung

„Nach der Fusion können unsere Kunden das gesamte saarlandweite Netz an Filialen und SB-Stellen beider Banken nutzen“, bestätigt Carlo Segeth auf RHEINPFALZ-Anfrage. Allen Mitgliedern einer der beiden Banken „stehen sämtliche Standorte der fusionierten Bank seit dem 8. August zur Verfügung“.

Aber nicht nur die Standorte, auch die Funktionen können die Kunden nutzen. Wer Angst hat, an den Verträgen könnte sich etwas ändern, irrt: Die Verträge und Vereinbarungen bleiben weiterhin bestehen. Kurz gesagt: Alles läuft aus Kundensicht so weiter wie bisher.

Neuer Name, mehr Produkte

Und noch einen Vorteil hat die Zusammenführung der beiden Banken: „Zukünftig werden flächendeckend die gleichen Produkte angeboten“, so Segeth. So profitieren beide Banken von der jeweils anderen.

Und visuell? Da ändert sich allerdings etwas: Der Name „Volks- und Raiffeisenbank“ fällt mit der Fusion weg – das neue Institut tritt seit Anfang August nur noch unter dem Namen „Bank-1-Saar“ auf. An den bisherigen Volksbank-Filialen bleibt der Name erhalten, der Schriftzug „Bank-1-Saar“ wird aber ergänzt. Laut Bank sollen vom Zusammenschluss sowohl Privat- als auch Firmenkunden profitieren.

So wächst durch die Fusion das landesweite Geschäftsstellennetz von 31 auf 38 Standorte. Wirtschaftliche Faktoren waren kein Grund für die Fusion – beide Institute waren zuvor schon finanziell stark aufgestellt.

Besser gerüstet für die Zukunft

Der Grund der Fusionierung ist ein anderer. „Die Corona-Pandemie, der Krieg in der Ukraine und auch die aktuelle Inflation unterstreichen einmal mehr, wie wichtig es ist, sich für die Zukunft noch stärker aufzustellen“, so Carlo Segeth und Helmut Scharff (Vorstandsmitglied der Volks- und Raiffeisenbank). Damit könne man „Unvorhersehbares besser und leichter bewältigen“. Auch für die Mitarbeiter der beiden Banken gibt es grünes Licht: Niemand wird durch die Fusion gekündigt.

Info

Mehr Informationen findet man unter bank1saar.de/fusion. Die Seite wurde extra wegen der Zusammenlegung eingerichtet. Dort kann man sich auch eine Info-Broschüre herunterladen.