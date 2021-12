Pläne zum Bau eines Altersheims am ehemaligen Bahnhof Jägersburg/Waldmohr kommen im Homburger Stadtrat ebenso zur Sprache wie ein Antrag, den früheren Klinikdirektor Oscar Orth von der Liste der Homburger Ehrenbürger zu streichen.

Zu seiner letzten Sitzung des Jahres 2021 kommt der Homburger Stadtrat am Donnerstag, 16. Dezember, 17.30 Uhr, zusammen. Coronabedingt tagt das Gremium per digitaler Video-Konferenz. Wer die Debatte mitverfolgen möchte, kann sich im Großen Sitzungssaal des Rathauses am Forum einfinden. Dort wird die Stadtratssitzung auf einen Bildschirm übertragen.

Mit einem Antrag will die Linken-Fraktion erreichen, dass der Stadtrat die Stadtverwaltung dazu auffordert, „den NS-Arzt Oscar Orth aus der Liste der Ehrenbürgerinnen und Ehrenbürger der Stadt Homburg zu streichen“. Zwar erlischt eine Ehrenbürgerschaft ohnehin mit dem Tod der betreffenden Person. Doch mit ihrem Antrag wollen die Homburger Linken dafür sorgen, dass die Stadt hier ein Zeichen setzt. Fraktionschefin Barbara Spaniol: „Dem Chirurgen und Leiter des damaligen Landeskrankenhauses Homburg, Dr. Oscar Orth, ist nachgewiesen, dass er mitverantwortlich war für Zwangssterilisationen und Krankenhausmorde in der NS-Zeit.“ Bereits 1993 wurde der Name des Oscar-Orth-Preises in Wissenschaftspreis der Stadt Homburg geändert. 1997 erhielt die Zufahrtsstraße von der Unteren Allee zu den Unikliniken – sie hieß bis dato Oscar-Orth-Straße – wieder ihren ursprünglichen Namen Kirrberger Straße. Barbara Spaniol: „Orth wird immer noch in der Liste der Ehrenbürger von Homburg geführt.“ In Saarbrücken wurde der verstorbene Nazi-Mediziner anno 2019 aus der Ehrenbürgerliste gestrichen.

Pläne für ehemaligen Bahnhof Jägersburg

In einem Waldstück zwischen Homburg-Jägersburg und Waldmohr steht die Ruine des einstigen Bahnhofs, der die beiden Orte an die Glantal-Eisenbahn anband. Inzwischen plant ein Projektentwickler im Bereich des ehemaligen Jägersburger Bahnhofes den Bau eines Service-, Pflege- und Demenzzentrums.

Um dies zu ermöglichen, muss der Stadtrat zunächst einen Bebauungsplan für das betreffende Gelände beschließen. Am Donnerstag wird es um diesen Bebauungsplan gehen, der den Namen „Seniorenpark Historischer Bahnhof Jägersburg“ tragen soll.