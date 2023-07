Das Seefest am Bostalsee geht am Samstag und Sonntag, 29. und 30. Juli, in seine 20. Auflage. An der Festwiese, der Surferbasis, am Staudamm und an der Seepromenade wird samstags ab 18 und sonntags ab 11 Uhr Livemusik und Zaubershows geboten. Ein kostenloser Shuttle-Service rund um den See ist eingerichtet.

Unter anderem kündigt der Landkreis St. Wendel für die Jubiläumsauflage Auftritte der Bands Varus, The Queen Kings und Elliot sowie der Illusionisten Braidon Morris und Maxim Maurice an. An beiden Tagen lockt eine Kunsthandwerkermeile in der Nähe der Festwiese mit kreativen und regionalen Produkten. Der Landesverband Saarländischer Segler bietet kostenloses Schnuppersegel an. Im Kunstzentrum Bosener Mühle läuft parallel zum Seefest die Sommersalon-Ausstellung des Berufsverbands Bildender Künstler Saar – auch mit Livemusik.

Den Schlusspunkt des Fests setzt wie in den Vorjahren ein Musikfeuerwerk am Sonntag um 22.30 Uhr.