Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

In Blieskastel soll am 30. Juni entschieden werden, ob und wann das Schwimmbad im städtischen Freizeitzentrum eröffnet. Das Homburger Bad „Koi“ könnte bereits Tage nach der nächsten Stadtratssitzung aufmachen. Diese findet am 2. Juli statt.

In der Saarpfalz haben die beiden Neunkircher Schwimmbäder „Lakai“ und Wiebelskirchen ihre Corona-Auszeit bereits beendet. Am Freitag, 26. Juni, startet das Freibad in Gersheim-Walsheim