Ob und wann im Saarland die Schwimmbäder wieder öffnen dürfen, ist zurzeit noch nicht absehbar. Am Mittwoch , 27. Mai, teilte die Stadt St. Ingbert mit, dass sie den Freibad-Teil ihres Schwimmbads „Das Blau“ in diesem Jahr nicht mehr öffnen werde.

Vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie bleiben die Schwimmbäder im Blieskasteler Freizeitzentrum derzeit ebenso geschlossen wie das „Koi“ in Homburg. In St. Ingbert hat sich nun der Aufsichtsrat der städtischen Bäder-Betreibergesellschaft gegen eine Öffnung des Freibads im Sommer 2020 entschieden. Den Ausschlag hätten Sicherheitsbedenken gegeben. Die Bäderbesitzgesellschaft St. Ingbert erklärte, sie wolle die Zeit jetzt nutzen, um geplante Baumaßnahmen am Frei- und Hallenbad vorzuziehen. Man gebe aber die Hoffnung auf eine Wiederöffnung des Hallenbads „in absehbarer Zeit“ nicht auf. Man habe dafür bereits ein Sicherheits- und Hygienekonzept erstellt. Dieses sehe den Einlass von höchstens 186 Besuchern gleichzeitig vor. Im früheren Normalbetrieb besuchten bis zu 1200 Gäste pro Tag das Hallenbad.