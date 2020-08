Im lothringischen Ferienort Bärenthal bei Bitsch hat die Gemeindeverwaltung auf die Corona-Pandemie reagiert und vor einem Friseursalon in der Ortsdurchfahrt einen recht ungewöhnlichen Automaten aufstellen lassen. Hier haben nicht nur die Besucher des nahen Campingplatzes „Ramstein-Plage“ die Möglichkeit, sich zu jeder Tages- und Nachtzeit Schutzmaterial zu ziehen. Ein Zehnerpack Einmal-Masken ist für 9,50 Euro zu haben, eine Stoffmaske für sieben Euro. Außerdem hält die Maschine Latexhandschuhe und Desinfektionsgel bereit. Und weil man sich hier keineswegs auf Mund-Nasen-Schutz beschränkt, ergänzen handliche Päckchen mit Kondomen das Angebot am Selbstbedienungsautomaten in der Rue Principale.