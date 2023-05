Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der Saarbrücker Revisionsprozess, in dem der suspendierte Homburger OB Rüdiger Schneidewind (SPD) in zweiter Instanz um seine Beamtenbezüge kämpft, ist ins neue Jahr gegangen. In der Detektiv-Affäre kaum entlastet haben ihn am Donnerstag, 7. Januar, die Aussagen des früheren Homburger Rechtsamtsleiters und des damaligen SPD-Stadtratsfraktionschefs.

Ein mächtiger Mann im Homburger Stadtrat war Ende 2015 der damalige SPD-Fraktionsvorsitzende. Schneidewinds Parteigenosse sagte am Donnerstag vor Gericht als Zeuge aus. Er selbst und