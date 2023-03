Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Seit Oberbürgermeister Rüdiger Schneidewind am 21. Februar 2019 in erster Instanz zu einer Bewährungsstrafe verurteilt wurde, leitet sein Stellvertreter, der Bürgermeister Michael Forster (CDU), die Amtsgeschäfte im Homburger Rathaus. Unabhängig vom neuen Schneidewind-Urteil will Forster seine Arbeit an der Stadtspitze fortführen.

Zur RHEINPFALZ sagte Forster am Freitag, 29. Januar, dass er nun die mögliche neuerliche Revision