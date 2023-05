Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Ob es in Homburg zu einer Bürgerabstimmung über die mögliche Abwahl des suspendierten Oberbürgermeisters Rüdiger Schneidewind kommt, ist weiterhin offen. Am Donnerstagabend, 15. Juli, musste die dafür maßgebliche Stadtratssitzung überraschend abgesagt werden: Die komplette Linken-Fraktion konnte wegen Corona-Quarantäne nicht teilnehmen. Der Rat wird die wichtige Sitzung voraussichtlich in Form einer Videokonferenz nachholen.

Linken-Chefin Barbara Spaniol musste kurzfristig um Vertagung der Stadtratssitzung bitten, weil in ihrer Fraktion ein Corona-Erkrankungsfall aufgetreten ist. Diese Woche hatte