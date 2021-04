Die Allgemeinverfügung für den Homburger Schlossberg wird vorerst bis zum 16. Mai verlängert. Das erklärt die Stadt Homburg am Freitag in einer Pressemitteilung. Ursprünglich galt die Verfügung bis zum gestrigen Sonntag.

Mehr Polizeikontrollen, Alkoholverbot, Maskenpflicht und ein Fahrverbot täglich zwischen 19 und 5 Uhr. Diese groben Eckpunkte sieht die Allgemeinverfügung der Stadt für den Schlossberg vor. Ziel ist es, den wüsten Zuständen auf dem Berg oberhalb der Stadt Einhalt zu gebieten.

Ende März wurde die Allgemeinverfügung beschlossen. Vor allem der Vandalismus, überlaute Musik aus den Autoradios der jungen Partygänger, hinterlassener Müll sowie Autorennen zwischen PS-starken Boliden auf der Höhenstraße waren der Stadt schon lange ein Dorn im Auge. „Anwohner am Schlossberg beschweren sich über massive Lärmbelästigung“, so Bürgermeister Michael Forster (CDU) vorm Stadtrat Ende März. „Die Musik und das Gegröle waren so laut, dass man das bis runter in die Altstadt gehört hat“.

Die Kontrollen durch Polizei und Ordnungsamt hätten in der Vergangenheit nur begrenzt Wirkung gezeigt. Der Grund, so Forster im März: „Die liefern sich da ein Katz-und-Maus-Spiel. Kommen die Kontrolleure, sind die Leute ruckzuck verschwunden. Rücken die Streifen ab, sind sie wieder da. Und beim Ermahnen reden sich unsere Leute den Mund fusselig. Viele Bürger trauen sich dort abends schon gar nicht mehr rauf“.

Laut Ordnungsamt belaufen sich die städtischen Kosten für Müllbeseitigung, Kontrollgänge sowie Reinigungsarbeiten auf dem Schlossberg anno 2019 auf rund 90 000 Euro. 2020 seien es 83 000 Euro gewesen. Für das laufende Jahr könnte man - ohne Allgemeinverfügung - mit rund 100 000 Euro rechnen. Die abendliche Durchfahrtssperre am Fuß des Schlossbergs gilt nur für Kraftfahrzeuge. Fußgänger dürfen auch nach 19 Uhr weiter den Berg erklimmen.