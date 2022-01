Am Dienstag gegen 18.10 Uhr kam es auf dem Stummplatz und in der Wilhelmstraße in der Neunkircher Innenstadt zu Schlägereien. Dabei wurden ein Messer und eine Eisenstange eingesetzt. Die Beteiligten schweigen über den Grund der gewaltsamen Auseinandersetzung.

Wie die Polizei mitteilt, gingen zwei Brüder im Alter von 17 und 18 Jahren zu Fuß über den Stummplatz. In Höhe des Haupteinganges zum Saarparkcenter wurden die beiden Jugendlichen von zwei anderen Männern im Alter von 25 und 33 Jahren aus einer Gruppe heraus unvermittelt mit einem Messer und einer Eisenstange angegriffen. Die Brüder erlitten Schnittverletzungen an Armen und Händen. Aus welchem Grund die Heranwachsenden angegriffen wurden, ist der Polizei noch nicht bekannt. Später, gegen 23 Uhr, meldeten mehrere Anrufer ein lautes Geschrei von zirka 15 Personen in der Wilhelmstraße, Ecke Bahnhofstraße, ebenfalls in der Innenstadt von Neunkirchen gelegen. Zeugen berichteten der Polizei, dass mindestens eine Person ein Messer gezogen habe, Eisenstangen mitgeführt würden und eine körperliche Auseinandersetzung vermutlich unmittelbar bevorstehe.

Keiner der sechs angetroffenen Männer im Alter zwischen 36 und 24 Jahren wollte den Beamten Auskunft über den Grund der gewaltsamen Auseinandersetzung geben, obwohl Die Männer teilweise frische Verletzungen wie blutende Lippen und geschwollene Handrücken hatten. Unter diesen Personen befand sich einer der bereits an der Schlägerei auf dem Stummplatz beteiligten Männer. Laut Polizei wurden sowohl die Auseinandersetzung an sich, als auch der Polizeieinsatz von zahlreichen Anwohnern und Passanten wahrgenommen und sogar gefilmt.

Die beiden Schlägereien in der Wilhelmstraße und auf dem Stummplatz hängen augenscheinlich zusammen, vermutet die Polizei, der jedoch am Mittwoch das Motiv der Auseinandersetzung nicht bekannt war. Die Polizei will in den kommenden Tagen verstärkt Präsenz im Innenstadtbereich zeigen.