Erst am Dienstag, 8. September, wurde in Homburg der Wegfall von 155 Arbeitsplätzen bei Bosch-Rexroth angekündigt. Gleich nebenan folgt tags darauf die nächste Hiobsbotschaft: Der Homburger Standort des Automobilzulieferers Schaeffler hat wohl massiven Anteil am Abbau von 4400 Stellen, die das Unternehmen in Europa bis Ende 2022 zu streichen gedenkt.

Laut Schaeffler-Sprecher Axel Lüdeke in Herzogenaurach sieht sich Schaeffler vor dem Hintergrund der Corona-Krise zu „strukturellen Maßnahmen“ gezwungen. Bis Ende 2022 wolle man 4400 Stellen in Europa abbauen – „davon der weitaus größte Anteil in Deutschland“. Schließlich würden heuer weltweit 20 Prozent weniger Autos produziert als im Vorjahr. Das „Vorkrisenniveau“ werde man „frühestens 2024“ wieder erreichen. Von den jetzt beschlossenen Sparmaßnahmen („Kapazitätsabbau und Konsolidierung“) seien auch „die Großstandorte Herzogenaurach, Bühl, Schweinfurt, Höchstadt und Homburg“ betroffen – sowie Wuppertal, wo sogar eine Standortschließung nicht ausgeschlossen werde.

Nach Angaben des Unternehmenssprechers ist vorgesehen, „die Verwaltungsbereiche der Zentralfunktionen und der Sparten zu reduzieren. Dies betrifft vor allem die Standorte Herzogenaurach, Schweinfurt, Bühl sowie Homburg.“

„Sozialverträglich und partnerschaftlich“

Wie viele Beschäftigte etwa in Homburg am Ende wirklich gehen müssen – und weitere „genauere Angaben zu den Planungen an den jeweiligen Standorten“ – soll durch die Unternehmensleitung „in lokalen Mitarbeiterversammlungen vorgestellt“ werden. Axel Lüdeke: „Finale Ergebnisse können erst nach dem Abschluss der Verhandlungen mit den Arbeitnehmervertretern über die notwendigen Interessenausgleiche kommuniziert werden.“ Immerhin wird den betroffenen Mitarbeitern versprochen, dass man all dies „so sozialverträglich und partnerschaftlich wie möglich gestalten“ wolle.

Am Schaeffler-Hauptsitz Herzogenaurach sollen nun nach Angaben der Unternehmensführung ein „hochmodernes Zentrallabor“ sowie ein Kompetenzzentrum für die zukunftsträchtige Wasserstofftechnologie angesiedelt werden. Der Standort Höchstadt werde ein Kompetenzzentrum für den Werkzeugbau erhalten. Für Homburg wurde am Mittwoch nichts Vergleichbares gesagt.

Das „Maßnahmenpaket“ werde Einsparungen zwischen 250 und 300 Millionen Euro pro Jahr bringen. 2023 soll es zu 90 Prozent umgesetzt sein.