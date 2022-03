Ab Dienstag, 15. März, öffnet der Europäische Kulturpark Reinheim-Bliesbruck wieder für Besucher. Das große Freigelände, das dies- und jenseits der Grenze nach Frankreich liegt, zeigt Ausgrabungen aus der Zeit der Kelten und Römer.

Unter den fünf Ausstellungsgebäuden sind ein römisches Badehaus und der begehbare Grabhügel der „Fürstin von Reinheim“. Auch die Parkgaststätte „Taverne“, betrieben vom Christlichen Jugenddorf Schwarzenbach, bewirtet ab Dienstag wieder Gäste. Neu ist eine Ausstellung zum Thema Wandmalerei mit Funden aus dem Wareswald bei Oberthal. Eine Sonderausstellung über die Geschichte des Bliesgaus geht in die Verlängerung. Kommenden Sonntag, 20. März, 11 Uhr, singt die französische Gruppe Schaukelperd auf Lothringer Platt. Um 13 Uhr wird eine kostenlose Parkführung angeboten. Ab 15 Uhr treten die Musikvereine Saargemünd und Gersheim auf.

2022 soll es wieder Vita Romana und Samhain geben

2022 sollen wieder das Römerfest Vita Romana (13. und 14. August), das Kinderfest am Fürstinnengrab (15. Mai) und das keltische Herbstfest Samhain (29. Oktober) stattfinden. Für 16. bis 18. April ist eine Ostereier-Aktion für Familien geplant.

An jedem ersten Sonntag im Monat werden um 11 Uhr kostenlose Schnupperführungen angeboten. Bezahlen muss man nur den Eintritt in die Museumsgebäude. Diese öffnen ab 15. März wieder montags bis freitags von 10 bis 17 Uhr sowie samstags, sonntags und an Feiertagen von 10 bis 18 Uhr. Erwachsene zahlen fünf Euro, ermäßigt 3,50 Euro. Bis 16 Jahre und für Behinderte ist der Eintritt frei. Die Taverne hat dienstags bis sonntags von 12 bis 18 Uhr geöffnet.