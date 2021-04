Das Busverkehrsunternehmen Saar-Mobil mit Sitz in Püttlingen bei Saarbrücken hat die Ausschreibung für den Bus-Linienverkehr der Linienbündel Nord und West im Saarpfalz-Kreis für die nächsten neuneinhalb Jahre gewonnen. „Damit haben wir unsere Stellung als privater Anbieter in der Region gefestigt“, sagt Geschäftsführer Arne Bach.

Am Mittwoch, 14. April, erklärte Bach, dass Saar-Mobil für die nächsten Jahre 45 neue Busse für gut zehn Millionen Euro anschaffen wolle. Die ersten Fahrzeuge würden bereits ab Herbst 2021 im Linienverkehr eingesetzt. Die beiden Linienbündel im Saarpfalz-Kreis umfassen im Jahr 2,6 Millionen Fahrplan-Kilometer und werden von insgesamt 65 Bussen gefahren. Die Laufzeit des neuen Vertrages gilt vom 1. August 2021 bis 31. Dezember 2030.

Blick auf umweltfreundliche Technik

Wie Arne Bach berichtete, soll bei Saar-Mobil der Wasserstoffantrieb im öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) künftig eine größere Rolle spielen. „Da aber seitens der deutschen ÖPNV-Landschaft noch kein einheitlich starkes Bekenntnis zum Wasserstoffantrieb in Bussen vorliegt, halten sich die Hersteller beim Angebot solcher Fahrzeuge noch zurück“, erklärt Andreas Baron aus Großrosseln, geschäftsführender Gesellschafter der Aloys Baron GmbH, die am Busfirmen-Zusammenschluss Saar-Mobil beteiligt ist. „Wenn ein entsprechendes Fahrzeugangebot vorliegt, wird Saar-Mobil solche umweltfreundlichen Wasserstoffbusse kaufen“, blickt Baron voraus.

Andreas Baron stellt klar, dass diese Modelle in der Anschaffung deutlich teurer als die herkömmlichen Dieselbusse seien. „Im öffentlichen Nahverkehr wird es bei den Bussen künftig wohl auf je ein Drittel Wasserstoff-, Elektrofahrzeuge sowie klassische Verbrennerantriebe hinauslaufen.“

Wasserstoff-Tankstellen müssen her

Doch zuerst, so fügt der geschäftsführende Gesellschafter hinzu, müsste im Saarland für den Wasserstoffantrieb im ÖPNV „eine übers Land schwerpunktmäßig verteilte Tank-Infrastruktur“ geschaffen werden. Ein erster Anfang sei jetzt mit einer Tankstelle in Saarbrücken-Gersweiler gemacht worden. Insgesamt werde man im Saarland etwa sechs Wasserstoff-Tankstellen brauchen, appelliert Baron an die Saarbrücker Landesregierung, „hier modellhaft Gas zu geben“.

Der Landkreis Saarlouis habe jüngst ein Projekt „Wasserstoff-Campus“ vorgestellt. Auch in Homburg gibt es Bestrebungen, eine Wasserstoff-Tankstelle zu errichten.

Buslinienbündel West im Saarpfalz-Kreis:

Linie R 6: Neunkirchen - Spiesen - Elversberg - St. Ingbert

Linie R 10: Blieskastel - Aßweiler - Flughafen Ensheim - Saarbrücken

Linie 504: Walsheim - Gersheim - Rubenheim - Aßweiler - St. Ingbert

Linie 506: Webenheim - Blieskastel - Hassel - St. Ingbert - Saarbrücken

Linie 535: Aßweiler - Niederwürzbach - Blickweiler

Linie 556: St. Ingbert - Ensheim - Aßweiler - Gersheim

Linie 557: Gersheim - Erfweiler - Aßweiler - St. Ingbert

Linie 568: Blieskastel - Aßweiler - Ommersheim - Brebach

Nachtbuslinie N 1: Saarbrücken - Aßweiler - Blieskastel

Nachtbuslinie N 2: Saarbrücken - St. Ingbert - Homburg (- Bexbach)

Nachtbuslinie N 51: Eschringen - Reinheim - Bliesmengen-Bolchen

Nachtbuslinie N 52: Blieskastel - Niederwürzbach

Buslinienbündel Nord:

Linie R7: Homburg - Schwarzenacker - Einöd - Zweibrücken

Linie 505: Bexbach - Frankenholz - Höchen - Homburg - Uniklinikum

Linie 508: Homburg - Limbach - Altstadt - Niederbexbach - Bexbach

Linie 538: Homburg - Limbach - Kirkel - Altstadt - Niederbexbach - Bexbach

Linie 539: Homburg - Erbach - Kleinottweiler - Bexbach

Anruf-Linientaxi (ALT) Linie 546: Kleinottweiler - Lappentascherhof - Homburg

ALT Linie 548: Bexbach - Kleinottweiler/Freibad Hochwiesmühle

Linie 566: Bexbach - Frankenholz - Münchwies

Linie 567: Homburg Hauptbahnhof - Industriegebiet Ost - Bosch Ost

ALT Nachtbuslinie N 54: Homburg - Limbach - Bexbach (Höchen).

Stichwort: Saar-Mobil

Die Saar-Mobil GmbH & Co. KG wurde am 24. September 2014 von den fünf Busunternehmen Gassert Reisen (Blieskastel), Geschwister Bur (Kleinblittersdorf), Aloys Baron (Großrosseln), Lay (Püttlingen) und Marianne Feld (Saarbrücken) gegründet. Aktuell betreibt Saar-Mobil 97 Linien mit 205 Bussen und fährt jährlich 7,5 Millionen Fahrplan-Kilometer. Gefahren wird von Saar-Mobil selbst, zum Teil aber auch von den Gesellschaftern und ortsansässigen Firmen. Insgesamt sind im Saarland bei den privaten und kommunalen Verkehrsunternehmen für den Linien- und Reiseverkehr 1100 Busse im Einsatz.