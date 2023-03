Es war eine Sanierung auf Umwegen: Jetzt ist der Flachdachanbau des Saarpfalz-Gymnasiums fertig. 542.000 Euro hat er gekostet. Eigentlich sollte der Anbau zuerst abgerissen werden.

Ein Wasserschaden und die Holzkrise machten dem Projekt zunächst einen Strich durch die Rechnung. Jetzt ist die 542.000 Euro teure Sanierung des Flachdachanbaus am Saarpfalz-Gymnasium in der Unteren Allee endlich abgeschlossen, und der Unterricht kann wieder in den Räumen stattfinden. Erst mussten aber einige Hürden überwunden werden.

So schnell kann aus einem geplanten Abriss eine Sanierung werden: Als die Mensa neu gebaut wurde, hatten der Saarpfalz-Kreis und die Schule zuerst beschlossen, den eingeschossigen Flachdachanbau, der sich hofseitig an den Mittelbau anschließt, abzureißen. Das hätte die Schule aber vor ein enormes Platzproblem gestellt. Denn dadurch wären drei Klassenräume samt Toilettenanlage verloren gegangen. Bei rund 700 Schülern, die in der Schule unterrichtet werden, wäre das ein großer Verlust gewesen. Denn der Wegfall konnte durch die Schule, die 1873 als private Lateinschule gegründet wurde, nicht dauerhaft ausgeglichen werden.

Wegen Wasserschaden: Kernsanierung musste her

Als dann schließlich beschlossen wurde, den Anbau zu erhalten, standen Immobilienmanagementleiter Jürgen Leroux und Schulleiter Jürgen Mathieu vor einer Reihe von Problemen: Ein Wasserschaden setzte dem Anbau so zu, dass er kernsaniert werden musste.

Das gab dem Kreis aber gleichzeitig die Möglichkeit, das Prinzip der Nachhaltigkeit einzubringen: „Da Teile des Hauptgebäudes unter Denkmalschutz stehen, hat man sich in enger Abstimmung mit der zuständigen Behörde für eine Pultdachkonstruktion, einer Dachfläche, die schräg abfällt, entschieden“, erklärt Immobilienmanagementleiter Jürgen Leroux.

Holzkrise verzögert das Projekt um mehr als ein Jahr

Gesagt, getan? Nicht ganz. Denn der Schritt des Machens zog sich über zwei Jahre hin. Eigentlich war die Sanierung schon für 2021 geplant. Zu diesem Zeitpunkt gab es aber die Holzkrise: Die Handwerker bekamen das Holz nach teilweise monatelangen Wartezeiten, und plötzlich war es viel teurer. Deshalb „war es nicht möglich, eine Firma zu finden, welche bereit war, die wichtigen Dacharbeiten auszuführen. Dadurch konnte erst im Februar 2022 mit dem Rückbau begonnen werden“, so die Verantwortlichen.

Auch im Innern der Schule ist etwas passiert

Anschließend wurden das Dach und die Außenfassade inklusive Wärmedämmverbundsystem erneuert. Dazu zählen auch die Fenster mit Dreifachverglasung. Auch im Innern ist was passiert: Der Schallschutz wurde verbessert, ebenso die LED-Beleuchtung. Durch die Sanierung wurden die Räume auch moderner und bekamen Smartboards. Die neuen Innentüren wurden erst im November 2022 montiert. Auch das dauerte wegen der langen Lieferzeiten der Hersteller länger als geplant.

Insgesamt 542.000 Euro hat der Saarpfalz-Kreis in seiner Funktion als Schulträger in die Flachdachanbau-Sanierung investiert. Rund 89.000 Euro Zuschüsse bekam er von der EU, genauer gesagt aus dem Europäischer Fonds für regionale Entwicklung (EFRE).

Hat sich die Verzögerung des Projekts am Ende gelohnt? „Im Nachhinein sind wir glücklich, dass das Immobilienmanagement einen Abriss von Anfang an kritisch sah und uns bat, die Bedarfsentwicklung abzuwarten. Der Wechsel zu G9 ist jetzt nur zu stemmen, weil diese großen und modernen Räume zur Verfügung stehen“, sagt Mathieu.

Kreis plant für Schulen 60 Millionen Euro ein

Nicht nur das Saarpfalz-Gymnasium, auch andere Schulen will der Saarpfalz-Kreis in den nächsten fünf bis sechs Jahren sanieren und erweitern. Grund: Der Klimaschutz, genauer gesagt die Vorgaben für weniger CO2-Emissionen. Hintergrund ist das Klimaschutzgesetz der Bundesregierung, das Deutschland verpflichtet, bis 2045 klimaneutral zu sein.

Für dieses Ziel plant der Kreis gut 200 Millionen Euro ein. Rund 60 Millionen Euro sollen dabei an die Schulen gehen. „Damit bleiben wir auf dem richtigen Kurs, die Zielvorgaben für weniger CO2-Emissionen zu erfüllen. Unsere Schülerinnen und Schüler müssen sich in ihrer Schule wohlfühlen können. Das ist ein wichtiger Faktor für erfolgreiches Lernen“, sagt Landrat Theophil Gallo zur fertigen Sanierung des Saarpfalz-Gymnasiums.