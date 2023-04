Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Während in Neunkirchen die beiden Freibäder „Lakai“ und Wiebelskirchen bereits geöffnet sind, starten das Freibad Walsheim am 18. Juni und das „Koi“ in Homburg am 25. Juni in die Saison 2021. Baden kann man bereits heute schon in Limbach und Kirkel. Am Montag, 28. Juni, öffnet der generalsanierte Freibadbereich des St. Ingberter Schwimmbades „Das Blau“ seine Pforten.

Im „Koi“ bei Homburg-Bruchhof haben die Vorbereitungen für die Freibad-Öffnung nach der Corona-Pause begonnen. Vorige Woche hat der Aufsichtsrat