Als erste Stadt im Saarland bildet sich St. Ingbert jetzt in seiner Fußgängerzone mit einem dreidimensionalen Modell ab, an dem Blinde die Struktur der Gebäude und Türme mit Händen ertasten können. Vorige Woche wurde der Bronzeguss auf einer Mauer links neben der Engelbertskirche angebracht. Erschaffen wurde er von dem Bildhauer Egbert Broerken aus Soest, der ähnliche Modelle bereits vom Speyerer Dom und von Städten wie Trier, Hamburg und Bayreuth angefertigt hat. Das Tastmodell in St. Ingbert ist eine Schenkung des örtlichen Rotary-Clubs im Wert von 32 000 Euro an die saarpfälzische Stadt.