Polizeibeamte gehören einer Berufsgruppe an, die schon etwas früher als andere die Altersgrenze erreicht. Mit gerade einmal 61 Jahren hat der Kriminalrat Thomas Raber auch nach seiner Pensionierung immer noch so viel Spaß an der Arbeit, dass er nun als externer Sicherheitsberater in die Dienste der Stadt Homburg tritt.

Am 1. August 2019 hatte die Homburger Polizeiinspektion den Familienvater aus St. Ingbert aus dessen Stellung als stellvertretender Dienststellenleiter verabschiedet. „Einigen Leuten, die bei