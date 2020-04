Bereits in seiner Corona-Pressekonferenz am Donnerstag, 16. April, hatte der saarländische Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) die Wiederöffnung weiterer Grenzübergänge nach Frankreich und Luxemburg gefordert. Dies geschieht jetzt an drei Stellen im Saarland.

Am Freitag, 17. April, verkündete die saarländische Landesregierung für 19 Uhr die Öffnung des Grenzübergangs über die Mosel an der Landstraße ins luxemburgische Remich sowie der Passage über die Saar bei Kleinblittersdorf. Außerdem darf die für Fußgänger vorbehaltene sogenannte Freundschaftsbrücke zwischen dem saarländischen Bliesgau-Biosphärenort Kleinblittersdorf und dessen französischer Nachbargemeinde Großblittersdorf wieder genutzt werden.

Kilometerweite Umwege

Ministerpräsident Tobias Hans erklärte, er habe sich bei Bundesinnenminister Horst Seehofer (CDU) für die Öffnung zusätzlicher Übergänge eingesetzt. „Gerade den Menschen, die tagtäglich zur Arbeit über die Grenzen pendeln, dürfen wir nicht zu große Steine in den Weg legen. Es ist nicht in unserem Sinne, wenn sie kilometerlange Umwege in Kauf nehmen müssen“, spielte Hans sowohl auf die luxemburgischen Pendler als auch auf die französischen an.

Dass an den Grenzen weiterhin die deutsche Bundespolizei kontrolliert, sei für die Pendler „zwar eine große Behinderung“, aber „sinnvoll, da es insbesondere an der französischen Grenze zum Teil trotz strenger Ausgangssperre in Frankreich Zurückweisungen im dreistelligen Bereich gibt“. Hans. „Wir alle sehnen uns den Tag herbei, an dem diese Kontrollen nicht mehr notwendig sind und die geografischen Grenzen wieder unsichtbar werden.“

Rehlinger: Stichprobenkontrollen reichen aus

Saar-Wirtschaftsministerin Anke Rehlinger (SPD): „Der Bundesinnenminister sollte die strikten Grenzkontrollen nach dem 4. Mai nicht mehr verlängern. Stichprobenartige Kontrollen sind wie Nordrhein-Westfalen zeigt trotzdem möglich.“

Schon länger geöffnet sind regionale Übergänge nach Frankreich bei Hornbach, an der Goldenen Bremm in Saarbrücken, bei Habkirchen, Überherrn und Großrosseln.