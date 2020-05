Ab 18. Mai dürfen im Saarland Hotels und Campingplätze sowie Gaststätten, Kneipen, Restaurants, Cafés, Bistros, Kantinen und ähnliche Lokale wieder öffnen. Wie in Rheinland-Pfalz bleibt dort die Öffnungszeit aber auf 6 bis 22 Uhr begrenzt. Discos, Clubs und Shisha-Bars bleiben geschlossen. Gäste werden nur am Tisch bewirtet; an der Theke dürfen sie sich nicht aufhalten.

Diesen Beschluss der saarländischen Landesregierung vom Freitag, 8. Mai, hat das Saarbrücker Wirtschaftsministerium übermittelt. Demnach wurde im Land ein Stufenplan für die Gastronomie und Hotellerie erarbeitet. Zwischen Innen- und Außengastronomie werde dabei kein Unterschied gemacht.

Ab Montag, 18. Mai, dürfen im Saarland auch alle Beherbergungsbetriebe wieder den Betrieb aufnehmen – neben Hotels, Pensionen und Gasthöfen auch Campingplätze, Jugendherbergen und Ferienwohnungen. Der Tagungsbetrieb sei wieder zulässig. Schwimm- und Fitnessbereiche müssen aber noch geschlossen bleiben.

Was in der Corona-Verordnung allgemein erlaubt ist, soll auch in den saarländischen Beherbergungsstätten zulässig sein. Was allgemein untersagt ist, bleibe auch im Gastgewerbe verboten. Versucht werde, alle möglichst gleich zu behandeln und möglichst viele Betriebe zu öffnen. Vorsicht und Hygiene seien noch immer oberstes Gebot.

Zunächst muss jedes zweite Bett frei bleiben

Schon jetzt dürfen Hotels beruflich bedingte Übernachtungen anbieten. Ab 18. Mai ist dort dann auch wieder der touristische Betrieb möglich – unter Kontaktbeschränkungen und nach einem Stufenplan: Zunächst darf maximal die Hälfte der Kapazitäten belegt werden und ab 25. Mai bis zu 75 Prozent. Ab 2. Juni soll – je nach Entwicklung der Infektionszahlen – die Vollauslastung möglich sein.

Voraussichtlich am Samstag, 9. Mai, will die Saar-Regierung detaillierte Hygieneauflagen für Gastgewerbe und Hotellerie bekanntgeben. Im Gespräch sind anderthalb Meter Mindestabstand und die Ausgabe von Formularen: In diese müssen sich die Gäste eintragen, damit man später mögliche Viruskontakte nachverfolgen kann. Es werde erlaubt sein, dass die Angehörigen des eigenen Haushalts wie Ehegatten oder Lebenspartner mit einem weiteren Haushalt an einem Tisch sitzen.

Für die weitere Zukunft stellt das Saarbrücker Wirtschaftsministerium die Wiedereröffnung auch von Thermen, Saunen, Fitnesscentern und Schwimmbädern in Aussicht.