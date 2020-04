Wie die Saarbrücker Zeitung berichtet werden die Elternbeiträge für Kitas und Freiwillige Ganztagsschulen im Saarland im Mai – wie schon im April zuvor – vom Land übernommen. Das habe das Bildungsministerium am Sonntag mitgeteilt. Ministerin Christine Streichert-Clivot (SPD), so heißt es weiter, wolle insbesondere berufstätige Eltern in der Corona-Krise entlasten.

Für den kommenden Dienstag steht außerdem die Ausweitung der Notbetreuung in Kitas und Schulen auf der Ministerrat-Agenda. Solch einen Notbetreuungsplatz sollen demnach nicht nur berufstätige Eltern bekommen, sondern auch Alleinerziehende, die keinen Beruf ausüben.