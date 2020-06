Angesichts der Missbrauchsvorwürfe an den Homburger Unikliniken will die Linken-Fraktion im saarländischen Landtag am Mittwoch, 24. Juni, beantragen, dass deren Rechts- und Fachaufsicht an den Wissenschaftsminister übertragen wird.

„Als Konsequenz aus den Missbrauchsskandalen und der jahrelangen Nicht-Information der betroffenen Kinder und ihrer Familien“, so Vize-Fraktionschefin Astrid Schramm, brauche man „eine Stelle innerhalb der Landesregierung, die zuständig und verantwortlich ist. Ansonsten schieben sich die verschiedenen Stellen und Abteilungen im Notfall nur gegenseitig den schwarzen Peter zu.“ Bislang sei die Aufsicht nicht klar geregelt.