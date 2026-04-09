Putziger Nachwuchs im Neunkircher Zoo: Am 4. März hat Trampeltiermama Hope eine Stute zur Welt gebracht, teilt der Zoo nun mit. Jeder kann abstimmen, wie sie heißen soll.

Für die vierjährige Hope, die vor drei Jahren vom Zoo Münster nach Neunkirchen kam, ist es der erste Nachwuchs. Auch für den Zoo war die Geburt was ganz Besonderes: Es war die erste Trampeltiergeburt nach 17 Jahren. Deshalb hat sich der Zoo was ausgedacht: Jeder kann online über einen Namen abstimmen. Das kleine Kamel-Junge ist zwar gesund und munter, ein paar Startschwierigkeiten gab es aber: Die Mama ließ ihr Fohlen nicht ans Euter. Deshalb geben die Tierpfleger dem Kleinen mehrmals am Tag die Milchflasche.

Revierleiterin Laura Rennella hat die frische Milch im Gepäck. Für den Zoo ist es der erste Trampeltiernachwuchs seit 17 Jahren. Foto: Marieke Groß / Neunkircher Zoo

Das Kamel-Junge fordere die Pfleger sogar schon zu kleinen Spiel- und Schmuseeinheiten auf. Papa Mojo (9) „beobachtet das Geschehen derzeit noch mit etwas Abstand“, weshalb die Anlage so angepasst wurde, dass Mutter und Junges ihren eigenen Bereich haben. Trampeltiere waren ursprünglich in Zentralasien heimisch. Die Tiere werden auf der Roten Liste der Weltnaturschutzunion (IUCN) als stark gefährdet eingestuft. Wie das Kameljunge heißen soll, darüber kann jeder abstimmen.

Namensabstimmung

Zur Auswahl stehen

- Naran (aus dem Mongolischen, bedeutet „Sonne“)

- Baatarjin (begleitet vom mongolischen Wort „Baatar“, was „Held“ oder „Krieger“ bedeutet und für Tapferkeit steht)

- Hinari (japanisch, bedeutet „Sonnenschein“, da das Junge an einem sonnigen Morgen zur Welt kam, so der Zoo)

Bis 23. April kann man auf der Facebook- oder Instagramseite des Neunkircher Zoos über einen Namen abstimmen.