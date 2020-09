Sie seien sein „letztes großes Werk“, sagt Maler-Legende Gerhard Richter (88). Für die Abteikirche des saarländischen Klosters Tholey hat er drei bunt schillernde Kirchenfenster geschaffen. Jedes ist fast zehn Meter hoch.

Mit dem gläsernen Formen- und Farbenspiel will Richter einen Haken unter sein Hauptwerk setzen. Die Fenster seien sicher seine „letzte Werknummer“. „Wir sind sehr froh über das unfassbare Geschenk von Gerhard Richter“, sagte Abt Mauritius Choriol am Donnerstag, 24. September, als die Fenster in der gotischen Abteikirche der Benediktiner erstmals präsentiert wurden. „„Das ist fantastisch.“ Die großen Chorfenster wurden seit Anfang August eingebaut. Seit Mittwoch sind sie fertig.

„Für uns stehen die Fenster für das unfassbare Licht, das wir von Gott bekommen: Wir können ihn nicht begreifen, aber wir entdecken immer wieder Neues und können staunen“, formulierte der Abt. Groß sei die Bedeutung für die Abtei Tholey im Kreis St. Wendel, erkannte Thorsten Klein, Geschäftsführer der St. Mauritius Tholey GmbH.

Ein Geschenk des Meisters

Die jeweils 1,95 mal 9,30 Meter großen Werke hat Richter auf Grundlage eines abstrakten Bildes durch wiederholtes Teilen und Spiegeln entwickelt. Die Motive stammen aus seinem Künstlerbuch „Patterns“. In den äußeren Fenstern dominieren Rot und Blau, in der Mitte Gelb. Kaleidoskopartig regen sie die Fantasie an.

Gerhard Richter ist einer der teuersten lebenden Künstler. Zuletzt hat eines seiner frühen Gemälde bei einer Auktion gut zwei Millionen Euro erzielt. Andere Werke des gebürtigen Dresdners wurden 2013 und 2014 für je 20 bis 30 Millionen Euro versteigert. Den Tholeyer Mönchen hat er seine Kunst aber geschenkt.

Den Kontakt hat der Saarbrücker Konzertorganist Bernhard Leonardy geknüpft. Als Fan von Richters Kunst hatte er im Sommer 2018 beim Meister angefragt. Als Leonardys Anruf kam, habe er gerade mit „diesen Mustern gespielt“, erzählt Richter: Das sei ein „schöner Zufall“ gewesen.

Zur Vorstellung der Fenster reiste der Künstler aus Köln am Donnerstag aber nicht an. Er will sich die Werke eines Tages vor Ort anschauen, wenn es seine Gesundheit zulässt.

In München haben die Glaswerkstätten Gustav van Treeck Richters Entwürfe umgesetzt. Dias Anfertigen der Fenster sei eine „aufwendige und ausgetüftelte Arbeit“ gewesen, meint Treeck-Geschäftsführerin Katja Zukic. Den Kern jedes Fensters bildet ein Glas, das farbig mit grafischer Struktur bedruckt, mehrfach mit spezieller Farbe handbemalt und dann bei 620 Grad im Ofen gebrannt wurde. Davor und dahinter wurden rote und blaue mundgeblasene Überfangglasscheiben geklebt.

„Die Fenster sollen sprechen. Sie sollen zum Dialog anregen“, erklärte Klosterabt Choriol weiter. Wie auch die gesamte Abteikirche: Es solle „im Hause Gottes Möglichkeiten der Begegnung geben“. Eben auch durch die Kunst und „die großartigen neuen Kirchenfenster“.

Besichtigung von Oktober an

Ein Gutachten, das noch vor der Corona-Pandemie für die Gemeinde Tholey erstellt wurde, ging von 100 000 Besuchern im ersten Jahr aus. Ob diese Zahl auch jetzt noch realistisch sein kann – unter den veränderten Umständen –, wird sich zeigen. Die breite Öffentlichkeit wird die Richter-Fenster von Oktober an besichtigen können. Die Nachfrage soll groß sein.

Der Einbau der Fenster wurde gerade rechtzeitig fertig: Denn vom heutigen Samstag an wird die Abteikirche nach zweijähriger Sanierung mit einer Festwoche mit Konzerten und Gottesdiensten wiedereröffnet.

Tholey gilt mit seiner urkundlichen Ersterwähnung im Jahr 634 als ältestes Kloster Deutschlands. Heute leben zwölf Mönche aus fünf Nationen im Alter zwischen 24 und 75 Jahren in der saarlandweit einzigen Abtei.