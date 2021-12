In Neunkirchen wirbt jetzt ein Linienbus für mehr Respekt der Menschen im Umgang miteinander, für Anerkennung, Wertschätzung und Würde. „Ein gutes Miteinander kommt nicht ohne Respekt aus. Respekt braucht es aber auch gegenüber anderen Kulturen, Religionen und politischen Auffassungen. Respekt sollte man darüber hinaus auch vor der Umwelt, im Umgang mit dem öffentlichen Raum oder der öffentlichen Ordnung haben und zeigen“, sagt OB Jörg Aumann. Diese Botschaft wolle die Kreisstadt mit dem neugestalteten Bus der Neunkircher Verkehrs-GmbH (NVG) vermitteln. Bereits seit 2019 kümmert sich sein Team der Stadt um Sauberkeit, Sicherheit, Toleranz, Miteinander und Freundlichkeit. Bei Hausbesuchen in Sachen Mülltrennung und bei der Alltagshelfer-Kampagne warb die Verwaltung persönlich für mehr Respekt in der Kreisstadt Neunkirchen, so Sprecherin Brigitte Neufang-Hartmuth.