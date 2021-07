Die lothringische Grubenanlage Parc Explor Wendel im grenznahen Petite-Rosselle (Kleinrosseln) bereitet aktuell eine Kooperation mit dem Saarländischen Bergbaumuseum in Bexbach vor. Inzwischen werden auf der französischen Anlage wieder Veranstaltungen angeboten.

Früher war Großrosselns französischer Nachbarort am linken Saarufer ein bedeutender lothringischer Bergbaustandort. Heute ist die ehemalige Grubenanlage ein Museum. Neben täglichen Führungen durch Bergwerksanlagen und Museum bietet der Parc Explor Wendel nun an jedem Sommerwochenende wieder Familienführungen an.

Auf dem weitläufigen Areal des 1986 teilweise und 2001 endgültig geschlossenen Kohlebergbaus kann man seit dem Jahr 2006 auf dem Gelände der einstigen Gruben Wendel und Vuillemin das größte Schaubergwerk Frankreichs besichtigen.

Park-Sprecherin Cathy Schoumacher empfiehlt hier unter anderem eine Ausstellung zur „Entwicklung der Ausrüstung des Bergmanns“.

Arbeiterhäuser, feine Villen und Gestüte

Und die Tour „Bergbaustadt“ führt auf vier Kilometern durch die Straßen von Petite-Rosselle zu alten Bergmannshäusern, herrschaftlichen Villen, Verwaltungsgebäuden, zu Krankenhaus und Gestüten. Diese Führung wird am 8. August in französischer Sprache jeweils ab 10 und 14.30 Uhr angeboten. Sie lässt sich mit einer Mahlzeit um 12 Uhr oder einem Imbiss um 16.30 Uhr kombinieren. Die Gebühr beträgt acht Euro. Unter der Webadresse www.billetweb.fr/la-ville-miniere muss man sich dafür voranmelden.

Info

Parc Explor Wendel in Petite-Rosselle bei Forbach, Telefon 0033/387/870854

Das Bergbaumuseum ist dienstags bis sonntags von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Reservierung erforderlich per Telefon oder per E-Mail

Internet: www.parc-explor.com