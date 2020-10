In den Bosenberg-Kliniken in St. Wendel sind in den vergangenen 14 Tagen vier Patienten und zwei Mitarbeiter positiv auf das Coronavirus getestet worden. Dies teilte Pressesprecherin des Klinik-Trägers Mediclin, Gerda Schwarz, mit. Bereits seit 11. Oktober seien aufgrund des steigenden Infektionsgeschehens in der Region keine Patientenbesuche mehr erlaubt.

Die Kliniken folgen der empfohlenen Teststrategie der saarländischen Landesregierung, wonach alle neu ankommenden Patienten getestet werden. Bis ein Ergebnis vorliegt, bleibt der Patient isoliert. Bei dieser Prozedur seien in den vergangenen beiden Wochen vier neu Patienten positiv getestet worden. Abhängig von ihrem Gesundheitszustand begaben sich diese zurück in häusliche Quarantäne oder wurden in der Klinik isoliert. Darüber hinaus wurden zwei Mitarbeiter positiv getestet.

Klinikleitung und Gesundheitsamt bewerten die aktuelle Situation als stabil. Unter den bewährten Hygienemaßnahmen könne der Klinikbetrieb mit einem hohen Maß an Sicherheit für Patienten und Mitarbeiter weitergeführt werden, hieß es.