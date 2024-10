In Pirmasens wurden sie im Sommer zum Problem, nun muss sich auch die Stadt Homburg darum kümmern: In Stadtteilen und der Innenstadt haben Anwohner vermehrt Ratten gesichtet. Was die Stadt dagegen tut – und warum die Ratten trotzdem ein Problem bleiben könnten.

Bereits im Juni haben sich einige Jägersburger bei Philip Vollmar gemeldet. Ihr Anliegen: Sie haben im Homburger Stadtteil vermehrt Ratten gesehen. Die Rattenplage