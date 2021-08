Ein Radfahrer verunglückte am Samstag gegen 21.45 Uhr auf der Landesstraße 113 zwischen Neunkirchen und Eschweilerhof. Wie die Polizei mitteilte, wollte der 69-jährige kurz vor dem Ortseingang Eschweilerhof auf den Fußgängerweg wechseln. Dabei lenkte er sein Fahrrad auf den Bordstein, wobei sich das Vorderrad derart mit der Bordsteinkante verkeilte, dass er zu Fall kam. Bei dem Sturz zog sich der 69-Jährige lebensgefährliche Verletzungen zu, so dass er im Uniklinikum Homburg notoperiert werden musste. Laut Polizei hatte der Mann Alkohol getrunken. Die L 113 wurde wegen der Ermittlungs- und Aufräumarbeiten am Samstagabend gesperrt.