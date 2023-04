Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Ein Römerlager findet am Wochenende, 8. und 9. August, am Stennweiler Wald in Ottweiler statt. Wegen Corona wird die Veranstaltung kleiner ausfallen. Besucher können das Gelände zudem nur zu Fuß erreichen.

Das Römerlager geht gegenüber vom Stülzehof über die Bühne, berichtet Peter Klein aus Ottweiler, der sich mit Gleichgesinnten für die Wahrung des antiken Erbes engagiert.