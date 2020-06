Nachdem am ersten Prozesstag nur die Anklageschrift verlesen wurde, geht am Saarbrücker Landgericht am Montag, 29. Juni, die Verhandlung gegen einen Pathologen aus dem Saarpfalz-Kreis und seine Frau weiter. Dem Mann werden Betrug bei der Abrechnung vorgeworfen sowie Bestechung anderer Ärzte.

Seit Februar sitzt der Pathologe in Untersuchungshaft. Laut Anklage soll er jahrelang bestimmten niedergelassenen Ärzten illegale Honorare dafür gezahlt haben, dass diese ihn mit der Untersuchung von Patienten-Gewebeproben beauftragten. Bei Privatpatienten hätten die Ärzte zehn Prozent der abgerechneten Summe erhalten, bei Kassenpatienten 2,50 Euro pro Probe. Deshalb habe die Kassenärztliche Vereinigung insgesamt 2,6 Millionen Euro zuviel an den Pathologen gezahlt. Die Ärzte sollen 100 000 Euro bekommen haben. Angeklagt ist auch die Frau des Saarpfälzers: Ihr wird Beihilfe vorgeworfen.