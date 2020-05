Am 17. Mai beginnend, wird die protestantische Kirchengemeinde Homburg an Sonn- und Feiertagen wieder Gottesdienste um 10 Uhr in der Stadtkirche feiern. Das Presbyterium hat diese Woche die Sitzplätze gekennzeichnet und Desinfektionsmittel bereitgestellt. Nur die erlaubte Anzahl von Besuchern darf die Kirche betreten.

Wie Pfarrer Thilo Armbrust vom Dekanat Homburg mitteilt, werden Name und Anschrift der Besucher am Eingang erfasst. Musik soll es aber trotzdem zu hören geben.

Im Kirrberger Gemeindehaus könne wegen des begrenzten Platzangebots im Kirchenraum zurzeit kein Gottesdienst stattfinden. In Bruchhof-Sanddorf schließen Baumaßnahmen bis Ende Mai die Gottesdienste aus.

Die protestantische Kirchengemeinde Homburg umfasst den Innenstadtbereich, die Vorstadt und die Birkensiedlung mit etwa 4000 Gemeindegliedern. Außerdem gehört Kirrberg mit etwa 500 Gemeindegliedern dazu.

Die protestantische Kirchengemeinde Einöd-Ingweiler lädt für Sonntag, 17. Mai, zum Gottesdienst ab 10 Uhr in die Apostelkirche Einöd ein. Pfarrerin Heide Salm betont, dass während des gesamten Gottesdienstes Maskenpflicht besteht. Auch in Einöd stehe nur eine begrenzte Anzahl an Plätzen zur Verfügung; diese seien gekennzeichnet.

In Beeden werden am gleichen Sonntag bereits um 9 Uhr die protestantischen Gottesdienste in der Friedenskirche unter Schutzmaßnahmen wieder aufgenommen.

Aktuelle Informationen über geänderte Anfangszeiten und die weitere Entwicklung finden sich auf der Internetseite der Kirchengemeinde unter der Adresse www.prot-kirchengemeinde-homburg.de .