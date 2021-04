Im Saarland sind inzwischen fast 1000 Menschen an oder mit dem Coronavirus gestorben. Nach Ansicht der Saarbrücker Rundfunkjournalistin Ute Kunsmann wird das damit verbundene Leid viel zu wenig wahrgenommen. Mit einer privaten Aktion zusammen mit Freunden will sie den Toten jetzt ein Gesicht in der Öffentlichkeit geben. Am Wochenende war in Saarbrücken aber noch viel mehr los.

„Die Opfer der Pandemie tauchen in der Öffentlichkeit nur als statistische Zahlen auf“, sagt Kunsmann. „Wir wollen an diese Menschen erinnern, indem wir Schieferplatten mit den Vornamen der Verstorbenen auf den Ludwigsplatz vor die Ludwigskirche stellen.“ Die Initiatorin bittet die Angehörigen von Corona-Verstorbenen, ihr deren Namen unter kontakt@coronaopfer-saar.de zu nennen. Gut 100 Saarländer haben bislang auf den Aufruf reagiert und die Namen und Sterbedaten weitergegeben. Diese wurden von Ute Kunsmann und ihren Mitstreitern auf Schiefertafeln übertragen.

Mit der Resonanz am Freitag, 9. April, dem ersten Aktionstag dieser Art, zeigen sich die Organisatoren sehr zufrieden. Sie wissen aber, dass die Initiative sich erst noch weiter herumsprechen muss. Deshalb wollen sie das Sammeln der Namen zunächst bis zum bundesweiten Gedenktag am Sonntag, 18. April, fortsetzen.

Am 9. April feierten die Kirchen am Ludwigsplatz einen ökumenischen Gottesdienst zu Ehren der Verstorbenen, gestaltet vom Saarbrücker Dechanten Benedikt Welter aus der Pfarrei St. Jakob und von Thomas Bergholz, dem Pfarrer der Ludwigskirche. Seit Beginn der Pandemie sind im Saarland laut Gesundheitsministerium mit Stand vom Samstagabend, 10. April, 947 Menschen gestorben. Die Zahl der Geheilten lag an diesem Abend bei 30.419 Saarländern.

Viele weitere Kundgebungen folgen tags darauf

Am Samstagnachmittag, 10. April, fanden sich rund 20 Menschen am Einkaufszentrum Europa-Galerie neben dem Saarbrücker Hauptbahnhof ein und hielten ihrerseits eine Mahnwache für die Corona-Toten ab. Die Teilnehmer luden Passanten, die beim Einkaufen waren, zum Niederlegen symbolischer Gedenksteine ein. Mit vor Ort waren etwa 40 Angehörige des kurdischen Gesellschaftszentrums Saarbrücken, um auf die politische Lage in der Türkei aufmerksam zu machen. Wie die Saarbrücker Polizei berichtet, war sie am Samstag anschließend noch bei mehreren weiteren Kundgebungen unterwegs.

So versammelten sich wiederum auf dem Ludwigsplatz etwa 100 Bürger unter dem Motto „Zero Covid“ und sprachen sich öffentlich für einen „solidarischen Shutdown zum Schutz der Bevölkerung“ vor Corona-Ansteckung auf. Weil diese Versammlung von teils aggressiven Gegnern bedroht worden sei, hätten Einsatzkräfte der Polizei dafür sorgen müssen, dass es nicht zu Übergriffen oder Tätlichkeiten kam. Die Parteien wurden voneinander getrennt, ein Platzverweis ausgesprochen und später der Abzug der Teilnehmer überwacht.

Die Saarbrücker Polizei berichtet von etwa 80 Beamten, die am Samstagnachmittag einen ruhigen Ablauf der Kundgebungen gesichert hätten.

Grenzgänger, Bibelverkünder und Tierschützer

Denn es gab noch weitere: Wie schon in den vergangenen Wochen demonstrierten am Samstag etwa 35 Grenzgänger am Saarbrücker Grenzübergang „Goldene Bremm“ gegen ihre Testpflicht bei der Einreise. Französische und deutsche Polizisten schützten die Versammlung und zugleich das deutsch-französische Testzentrum in der Metzer Straße. Laut Polizei kam es bei der Kundgebung zu keinen „sicherheitsrelevanten Störungen“. Alle französischen und deutschen Teilnehmer hätten die Corona-Auflagen und die Vorgaben der Versammlungsbehörden eingehalten.

Ebenfalls am Samstagnachmittag hielten in der Saarbrücker Bahnhofstraße eine Gruppe von Verkündern der Bibel-Botschaft sowie Aktivisten für Tierrechte Kundgebungen ab.