Ob das Gespenst Nikolaus Nachtigall auch in Zukunft in seinem angestammten Rathaus spuken wird? Wer das genauer wissen möchte, sollte die Theateraufführung der Bühnenturner des TV Beeden besuchen. Premiere ist diesen Samstag, 19. Oktober, 20 Uhr, in der Sporthalle Beeden.

Wie in jedem Jahr haben sich die Bühnenturner wieder einen lustigen Schwank ausgesucht: „Der Geist im Rathaus“ von Hans Schimmel. Zum Inhalt: Theobald