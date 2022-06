Das Land bietet in den Sommerferien eine besondere Praktikumswoche an: Innerhalb von fünf Tagen kann man in fünf verschiedene Unternehmen hineinschnuppern.

Beim Projekt „Praktikumswoche Saarland“ kann man in den Sommerferien binnen fünf Tagen in fünf Berufe hineinschnuppern – jeden Tag ist man in einem anderen Betrieb. Das Projekt wird in diesem Jahr saarlandweit gestartet und wurde vom Land ins Leben gerufen. Interessierte ab 15 Jahren können sich ab sofort anmelden. Mehr als 100 Unternehmen aus verschiedenen Bereichen machen mit. Wirtschaftsminister Jürgen Barke ruft dazu auf, das Angebot zu nutzen: „Die Praktikumswoche ist eine tolle Möglichkeit für junge Menschen, sich beruflich umfassend zu orientieren oder sogar den Traumjob zu finden.“ Die Anmeldung ist kostenlos und gilt auch noch für die Sommerferien: Man gibt seine Interessen an und bekommt ein zugeschnittenes Angebot. Infos zur Praktikumswoche und zur Anmeldung findet man unter praktikumswoche.de/saarland.