Die Spreng-Attacken auf Geldautomaten häufen sich. Nun fordert die Gewerkschaft der Polizei (GdP) Gesetze, die die Banken zur Sicherung ihrer Automaten verpflichten.

Nach den jüngsten Sprengungen in der Pfalz, zuletzt in Hornbach und Bubenhausen, haben Automatenknacker vorige Woche in den saarländischen Orten Rehlingen und Gerlfangen im Raum Saarlouis zugeschlagen. Andreas Rinnert, stellvertretender Vorsitzender des saarländischen GdP-Landesverbandes, sieht nun „dringenden Handlungsbedarf“. Allein im Saarland sei es dieses Jahr binnen sechs Monaten zu bislang sieben Sprengungen gekommen.

„Unser Unverständnis wächst“, sieht Rinnert namens der Polizeigewerkschaft „die Politik in der Pflicht, gesetzliche Vorgaben zu schaffen, um die Banken zur Umsetzung besserer Schutzvorrichtungen zu bewegen. Jede Geldautomatensprengung ist eine hochkriminelle Tat, bei der rücksichts- und skrupellose Tätergruppierungen mit Sprengstoff hantieren und neben enormen Sach- und Vermögensschäden auch Lebensgefahren für Anwohner, Passanten sowie meine Kolleginnen und Kollegen der Polizei billigend in Kauf nehmen.“

Gutes Beispiel in Frankreich und den Niederlanden

Im November 2022 hatten sich Vertreter der Kreditwirtschaft, der Bundesbank, der Versicherungen und der Polizei auf eine gemeinsame Erklärung „Runder Tisch Geldautomatensprengung“ und die „schnellstmögliche Umsetzung“ von Schutzmaßnahmen verständigt. Andreas Rinnert: „Die GdP hat jedoch den Eindruck, dass diese gemeinsame Erklärung in all den Monaten noch nicht überall angekommen zu sein scheint.“ In Nachbarländern wie Frankreich oder den Niederlanden seien technische Sicherungsvorrichtungen an Geldautomaten gesetzlich vorgeschrieben. Etwa Einfärbe- oder Klebesysteme, bauliche Sicherungsmaßnahmen oder Nebelanlagen. Gerade weil es den Tätern in diesen Ländern jetzt schwerer gemacht werde, wichen sie gezielt nach Deutschland aus, um hier Automaten zu sprengen.