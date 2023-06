Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

In der Neunkircher Innenstadt häufen sich die Straftaten. Immer wieder kommt es zu Schlägereien, Clans geraten aneinander. Das Sorgenkind ist der Lübbener Platz. Letztes Jahr haben besonders viele Kinder unter 14 Jahren Straftaten begangen. Die Polizei hat Ideen, was man dagegen tun kann – und sieht auch die Stadt in der Pflicht.

Insgesamt 8.350 Straftaten musste der Kreis Neunkirchen laut der polizeilichen Kriminalstatistik, die sie am Dienstag der Presse vorgestellet hat, letztes Jahr verzeichnen. Das ist ein Anstieg um