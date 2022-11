Nachdem sie ihre Opfer am Geldautomaten abgelenkt hatten, erbeuteten zwei Männer am 19. November in einer Bankfiliale in Homburg mehrere EC-Karten.

Die Masche der Unbekannten schildert die Polizei so: Sie positionierten sich hinter den Geschädigten, während diese Geld abhoben. Sobald sich die EC-Karte der Opfer im Automaten befand, lenkte ein Täter die Kunden ab, etwa mit einem auf dem Boden liegenden Geldschein. Gleichzeitig entnahm ein weiterer Täter die EC-Karte aus dem Automaten und tauschte diese gegen eine zuvor entwendete Karte. Die Opfer bemerkten zumeist erst später, dass sie nicht mehr im Besitz ihrer eigenen Bankkarte waren. Da hatten die Täter laut Polizei meist schon Geld abgehoben.