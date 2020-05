In der Nacht zum Samstag wurde bei Freisen in ein Gartenhaus an einem Feldweg entlang der Bahnhofstraße eingebrochen. Der oder die Täter stahlen laut Polizei so viele Gegenstände, dass sie vermutlich ein Auto zum Abtransport des Diebesguts in der Nähe abgestellt hatten. Hinweise nimmt die Polizei St. Wendel unter 06851 8980 entgegen.