Der Revisionsprozess in der Homburger Detektiv-Affäre gegen den vom Dienst suspendierten Oberbürgermeister Rüdiger Schneidewind (SPD) könnte am Montag, 7. Dezember, ein jähes vorzeitiges Ende nehmen.

Am Freitag, 4. Dezember, also kurz vor dem montäglichen zweiten Verhandlungstag am Saarbrücker Landgericht, hat Oberstaatsanwalt Peter Thome zwei Befangenheitsanträge gegen die