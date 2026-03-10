Schon 2025 haben die Eltern Alarm geschlagen. Und noch immer gibt es mehr Schüler als Platz an der Einöder Grundschule. Jetzt gibt’s eine Lösung – aber nicht in Einöd.

Die Warteliste für Betreuungsplätze an der Freiwilligen Ganztagsschule (FGTS) der Grundschule Einöd ist lang und selbst die aufgestellten Container konnten den Bedarf bisher kaum decken. Für das neue Schuljahr deutet sich für die Erstklässler aber eine Lösung an, wenn auch nicht ausschließlich am Standort Einöd.

Es sei schon fast Gewohnheit geworden, scherzten am vergangenen Donnerstag mehrere Besucher der Sitzung des Einöder Ortsrates, der sich auf Antrag der SPD-Fraktion mit der Betreuungssituation in der Freiwilligen Ganztagsschule beschäftigte. Schon im vergangenen Mai tagte der Ortsrat zu dem Thema, als sich herausstellte, dass rund 25 Schüler im aktuellen Schuljahr wohl keinen Platz bekommen würden, obwohl sie in Einöd leben.

Der „unpolitische Elternbrief“

Gegen Ende des Jahres drohte sich die Situation auch für das neue, im Sommer startende Schuljahr weiter zu verschärfen. Deshalb wandte sich die Leitung der Schule um Fabian Kracke mit einem nach eigenen Worten „unpolitischen Elternbrief“ an die Eltern, in dem sie auf den akuten Mangel aufmerksam machte und die Eltern dazu aufrief, die Dringlichkeit des Platzes zu prüfen.

Aufgrund politischer Entscheidungen des Bildungsministeriums sowie durch das Engagement der Stadt Homburg zeichnet sich nun gemeinsam mit dem Grundschulstandort Beeden jedoch eine Lösung ab. Da derzeit zwei vierte Klassen bestehen, im neuen Schuljahr aber nur eine Klasse nachkommt, entstünden ausreichend Betreuungsplätze, berichten Schulleiter Fabian Kracke sowie Daniel Schackmar, der das städtische Amt für Bildung und Sport leitet.

21 Schüler auf Warteliste

Von 140 Plätzen seien für das neue Schuljahr somit 110 Plätze belegt, was zu 30 freien Plätzen führe. Bei 49 Erstklässlern, von denen bis Anfang März bisher 32 einen FGTS-Platz beantragt haben, führe das mit einer gewissen Flexibilität dazu, dass die Betreuung wohl allen ermöglicht werden könne. Lediglich die 21 Wartelistenplätze mit Schülern aus höheren Klassenstufen gingen weiter leer aus.

Der überwiegende Teil der Erstklässler wird laut Fabian Kracke auf die 22 zur Verfügung stehenden Plätze in Einöd verteilt werden, der Rest soll nach Unterrichtsende mit dem Bus zur Betreuung zur Grundschule in Homburg-Beeden gefahren werden. Die Einteilung erfolgt dabei laut Auskunft des Trägers und der Schulleitung nach verschiedenen Kriterien. Zum einen gebe es entwicklungsbezogene Kriterien, etwa wenn das Jugendamt eine Betreuung für ratsam hält, oder betreuungsbezogene Kriterien, wenn Mütter alleinerziehend und berufstätig sind.

Stadt: Schulentwicklungsplan revolutionieren

Auch familiäre Gründe, wenn zum Beispiel schon Geschwister in der Einöder FGTS sind, spielen eine Rolle. Für den Großteil werde aber am 18. März ein öffentliches Losverfahren darüber entscheiden, an welchem Standort die Kinder untergebracht werden. Im Anschluss sollen die beiden ersten Klassen dann so eingeteilt werden, dass die Kinder, die einen Platz in Beeden in Anspruch nehmen, in dieselbe Klasse gehen.

Um die strukturellen Probleme, die nicht nur Einöd, sondern das ganze Stadtgebiet betreffen, anzugehen, soll laut Daniel Schackmar der Schulentwicklungsplan der Stadt Homburg revolutioniert werden. An allen Standorten gebe es strukturellen Nachholbedarf, weshalb es eine klare Strategie für Verbesserungen brauche. Der kürzliche Erwerb eines Grundstücks, um eine mittelfristige bauliche Lösung zu schaffen, sei ein Anfang. Im März soll dann der konkrete Entwicklungsplan der Öffentlichkeit präsentiert werden.