Die Kultfahrzeuge sind wieder da: Über Pfingsten treffen sich Hanomag-AL28-Freunde am Bostalsee. Besucher sind willkommen.

200 Fahrzeuge Deutschland, Belgien, Luxemburg, den Niederlanden und Frankreich erwarten die Veranstalter beim Internationalen Pfingstreffen der Hanomag-AL28-Freunde am Bostalsee von Freitag bis Sonntag, 26. bis 29. Mai.

„Natürlich sind auch andere Wohnmobilfahrer eingeladen. Die Palette der Fahrzeuge reicht über alle Hersteller. Das Treffen soll den Liebhabern von Reisemobilen jeglicher Art, egal ob Allrad- Laster. Bus oder Geländewagen einen Treffpunkt bieten, sich mit Gleichgesinnten zu unterhalten und den einen oder anderen Kontakt zu knüpfen“, kündigt Erwin Raddatz aus Oberkirchen an, der das Treffen maßgeblich organisiert.

Zum Programm auf der Festwiese am See gehören am Freitagabend ein Reisebericht von Klaus Altebhofer, der mit einer Vespa zum Nordkap unterwegs war. Am Samstagabend gibt es Livemusik und einen Film über eine Islandreise.