Die Stadtverwaltung Blieskastel besinnt sich auf die Vergangenheit und setzt mit Rückepferden im Pinninger Wald ein Zeichen für eine nachhaltige, naturnahe Forstwirtschaft. Dann müssen weniger Arbeitsmaschinen durch den Wald fahren.

Mit gezielten Fällungen werden kranke Bäume aus dem Wald entfernt, gesunde erhalten Platz zur Weiterentwicklung. Was vor Jahrzehnten in der Waldwirtschaft noch zum alltäglichen Erscheinungsbild gehörte, wurde nach und nach durch neue technische Arbeitsgeräte und Fahrzeuge fast vollständig verdrängt: der Einsatz von sogenannten Rückepferden zum „Holzrücken“.

Die Pferde rücken jedoch gar nicht, sie ziehen die gefällten Baumstämme zum nächsten Waldweg, wo sie später problemlos abtransportiert werden können. Dadurch müssen weniger Arbeitmaschinen über den Waldboden fahren. Im Zuge einer naturnahen und nachhaltigen Forstwirtschaft ist diese schöne Tradition wieder zunehmend gefragt.

Leise und unauffällig

Im Gegensatz zu den lauten, schweren Forstmaschinen verursachen Pferde praktisch keine Waldschäden. Sie hinterlassen keine Rückstände wie Öl oder Benzin und stören nicht durch laute Geräusche die anderen Tiere im Wald. Ihr Einsatz bewährt sich auch auf unwegsamem, schlecht zugänglichem Gelände.

Die beiden Kaltblut-Rückepferde, die gerade im Pinninger Forst eingesetzt werden, ein Ardenner und ein belgischer Brabant, gehören Ernst Winkmann. Er kann auf eine rund dreißigjährige Erfahrung mit dieser alten Tradition zurückblicken. Seit 2011 leitet er gemeinsam mit seinem Sohn Stefan einen Forstbetrieb in Blieskastel. Nicht jedes Pferd ist geeignet, weiß Winkmann.

Gewisse Zugwilligkeit

Neben Körperbau und Belastbarkeit benötigen die Tiere eine gewisse Zugwilligkeit und einen möglichst ruhigen Charakter. Bis zu zehn Zentner Gewicht kann ein Rückepferd ziehen. Die Ausbildung dauert etwa zwei Jahre. Die Pferde müssen die Bedeutung der Kommandos lernen. Die Arbeitseinsätze erfolgen zur Schonung der Tiere im Drei-Stunden-Takt: Während ein Pferd gerade am Rücken ist, ruht sich das zweite aus.

Neben dem aktuellen Einsatz in Pinningen sind bereits weitere Einsätze der Pferde im Stadtgebiet vorgesehen, wie der städtische Förster Helmut Wolf vor Ort ankündigte. Die nachhaltige Waldbewirtschaftung ist eine der vielfältigen Herausforderungen für die Förster. Sie müssen Weichen stellen, um dem Klimawandel mit seinen Veränderungen wie Trockenheit und Schädlingsplagen entgegenzuwirken,

2000 Hektar Fläche

Etwa 2000 Hektar Fläche umfasst der Blieskasteler Stadtwald, der zweitgrößte nach dem Saarforst. Zusätzlich betreut das Blieskasteler Forstteam weitere 1000 Hektar Waldfläche in Mandelbachtal sowie 350 Hektar in Homburg mit. Unterstützt werden die Forstarbeiter dabei von jungen Leute, die bei der Stadtverwaltung ein Freiwilliges Ökologisches Jahr absolvieren. Sie erfahren neben der täglich anfallenden Arbeiten viele Details rund um die Pflanzungen, den Naherholungsbereich, die Gewässerpflege sowie den Wegebau. Weitere Kenntnisse bekommen in Seminaren zu diversen Themen, das schafft eine ideale Vorbereitung für viele spätere Berufsziele.