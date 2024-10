Lange Zeit war er ein Schandfleck inmitten Homburgs Innenstadt, jetzt sieht das optische Übel weitaus besser aus. Der Parkplatz am Vauban-Carrée an der Ecke Gerberstraße/Talstraße in Homburg, direkt gegenüber dem Haupteingang des Talcenters erstrahlt in neuem Glanz.

Der Platz am Vauban-Carrée ist laut Homburgs Stadtverwaltung einer der meistgenutzten Parkplätze in der Innenstadt, was nicht zuletzt mit seiner zentralen Lage zusammenhängen dürfte. Besonders nach Regen war der Schotterparkplatz in der Vergangenheit aber oft eher Schlaglochpiste mit vielen Pfützen. Dies hat sich geändert. Seit Mai haben der Eigentümer, die Homburger Parkhaus- und Stadtbusgesellschaft HPS und Fachfirmen an der Sanierung und Verschönerung des Platzes gearbeitet. Und auch die Kurbelei auf dem ehemals engen Parkplatz, der auch gerne von Auswärtigen bei beispielsweise Arztbesuchen im benachbarten Ärztehaus genutzt wird, hat ein Ende. Denn mit der Überarbeitung des Parkplatzes gibt es jetzt eine neue Verkehrsführung mit Rundkurs, der Einbahnbetrieb erlaubt.

„Dadurch werden zwischen fünf und sieben Stellplätze wegfallen. Zusätzlich werden an den Ein- und Ausfahrten Richtungspfeile sowie eine neue Beschilderung angebracht, um den Fahrenden den richtigen Weg zu weisen. Für Gehbehinderte sind etwa fünf Stellplätze vorgesehen“, schreibt Rathaussprecher Michael Klein. Auch die Schotterschicht des Parkplatzes wurde erneuert, aufgestockt und verdichtet. Die neuen Parkplätze können bereits genutzt werden, doch sind die Arbeiten aber noch nicht abgeschlossen. Voraussichtlich Mitte November 2024 wird mit der Beleuchtung der letzte Puzzlestein das Werk komplettieren. Wegen langer Lieferzeiten der neuen Beleuchtungsanlagen kam es zur Verzögerung, so Klein.

Schon sichtbar ist allerdings, dass der Wildwuchs im hinteren Parkplatzbereich weichen musste und eine neue Treppe den Vauban-Parkplatz mit der höher gelegenen Schantzstraße verbindet. Hier fehlt noch das Geländer, und es werden Sitzgelegenheiten geschaffen. Neben dem Baubetriebshof und der Ortspolizeibehörde sind laut Michael Klein vier Fachfirmen an der Neugestaltung beteiligt. Die Bauleitung obliegt der HPS GmbH. Ursprünglich waren 80.000 Euro für die Renovierung eingeplant, durch diverse Mehrkosten wird nun mit rund 100.000 Euro Kosten gerechnet. Der Parkplatz, der im Besitz der HPS ist, ist der meistfrequentierte in der Innenstadt, was zuvor Untersuchungen im Rahmen der Erstellung eines Parkraumkonzeptes ergaben.