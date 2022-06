Seit Anfang des Monats können Parkgebühren in Neunkirchen per Handy bezahlt werden. Der Clou: Der Parkschein kann laut Stadt auch minutengenau abgerechnet werden.

Ein ähnliches Handyparken-Modell gibt es bereits in zahlreichen umliegenden Städten, beispielsweise Zweibrücken. Wie funktioniert es in Neunkirchen? Die Parkplätze sind dort die ersten zwanzig Minuten kostenfrei, ab der nächsten Minute gilt es: Bei einer Parkdauer von 21 Minuten beträgt die Gebühr dann 15 Cent. Ab dann wird der Preis für den Parkschein in der jeweiligen Handyparken-App auf dem Smartphone minutengenau abgerechnet – bis zur jeweils gültigen Höchstparkdauer. Das Bezahlen des Parkplatzes soll dadurch auch bequemer gestaltet werden. Beispiele aus der Praxis: Die Parkzeit von einer Stunde kostet 54 Cent, drei Stunden 1,74 Euro. Auf Parkplätzen, die eine maximale Parkdauer von zwölf Stunden zulassen, werden maximal drei Euro fürs Parken fällig. Wie beendet man den Parkvorgang? Man fährt einfach weg und zahlt so nur für die Zeit, in der man tatsächlich geparkt hat. Dass der Parkschein bezahlt ist, obwohl kein „Zettelchen“ in der Windschutzscheibe ausliegt, bekommt das Ordnungsamt digital mitgeteilt. Ungerechtfertigte Knöllchen, so die Stadt, sollen damit ausgeschlossen sein.

Das Handyparken ist mit mehreren App-Anbietern möglich. Den Autofahrern wird somit freigestellt, welche Handyapp ihnen am besten gefällt. Möglich sind die Apps „Easypark“, „Paybyphone“, „Mobilet“, „Yellowprick“, „Parkster“ und „Parco“. Vielleicht gibt es dank App nicht mehr so viele Knöllchen.