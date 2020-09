Am Donnerstagnachmittag, 10. September, hat die Stadt Homburg die Altpapier- und Glascontainer von der Zufahrt zur ehemaligen Aldi-Filiale an der Autobahn 8 zwischen Wörschweiler und Schwarzenacker abräumen lassen. Nach Angaben der Stadtverwaltung waren die Grundeigentümer des Geländes nicht mehr länger damit einverstanden, dass die Container auf ihrer privaten Fläche standen. Im Homburger Rathaus zeigt man für diese Haltung Verständnis, da sich regelmäßig rund um die Behälter wild abgelegter Müll türmte. Doch schon am Tag nach Entfernung der Container haben Unbekannte auf dem leergeräumten Gelände erneut Abfall hinterlassen. Damit das Dorf Wörschweiler auch in Zukunft einen Container-Stellplatz hat, will sich die Stadt Homburg jetzt in Abstimmung mit dem Ortsrat auf die Suche nach einer neuen Stellfläche machen. Auf Anfrage sagt Ortsvorsteher Reinhold Nesselberger, das man ein Gelände am Ortsausgang in der Nähe des Sportplatzes auf seine Eignung prüfen wolle. Ansonsten gebe es kaum Möglichkeiten in Wörschweiler.