Die eigene Mutter und der Stiefvater haben in Homburg und Bexbach ihre anfangs neunjährige Tochter vergewaltigt. Sogar die Richterin ist erschüttert. Nun fiel das Urteil.

„Sie sehen Ihre Tochter vor Schmerzen schreien. Sie sehen, dass sie auch Verletzungen hat. Dass Sie das filmen und nichts tun“ – das ist für die Vorsitzende Richterin nicht zu begreifen. Die Angeklagte habe ihr eigenes Kind ihrem Stiefvater „schutzlos ausgeliefert“, versucht die Richterin der Frau klarzumachen, die ihre Worte im Saal des Saar-Landgerichts in Saarbrücken am Freitagmittag fast regungslos aufzunehmen scheint.

Die Tochter wurde laut Gericht zwischen Ende 2022 und Frühjahr 2025 vom Freund ihrer Mutter zum Oral-, Vaginal- und Analverkehr gezwungen. Anfangs war sie neun Jahre jung. Die Mutter wusste die ganze Zeit davon, so die Richterin, und hat nichts dagegen unternommen. Auch sie hat ihre eigene Tochter missbraucht. Das Kind musste den beiden „als reines Sexobjekt“ zur Verfügung stehen, sagt die Richterin. Auch für die Vorsitzende sind die Taten, die sich in einem Haus in Bexbach und später nach dem Umzug in Homburg-Erbach zugetragen haben, „kaum nachvollziehbar“ und von extremer Dimension, sagt sie bei der Urteilsverkündung.

Niedrigere Strafe für Mutter des Opfers

Der Stiefvater muss für zwölf Jahre, die Mutter für siebeneinhalb Jahre ins Gefängnis. Da sich die Mutter des Opfers teilweise lediglich wegen Beihilfe zu einigen der Taten schuldig gemacht hat, fällt ihre Strafe niedriger aus, erläutert die Richterin. Eine Revision gegen das Urteil kann eingelegt werden. Die Angeklagte hat sich laut Richterin in 26 Fällen, ihr Freund in 25 Fällen strafbar gemacht. Dass sie ein Geständnis ablegten und ihrem Opfer so eine Aussage vor Gericht erspart hatten, habe das Gericht in den Urteilen berücksichtigt.

Besonders zwei Taten wiegen für das Gericht schwer und seien deshalb ausschlaggebend für die Urteilsbildung gewesen. Eine Tat hatte der Angeklagte im März 2025 verübt. Er hat seine Stieftochter „fast zwei Stunden vaginal und anal penetriert, es kam auch zum Oralverkehr“, sagt die Richterin. Während der Tat sei die Mutter dabei gewesen.

Medikament verabreicht und dann vergewaltigt

Vor der Vergewaltigung hatte der Angeklagte dem Kind Lorazepam gegeben. Das Medikament kommt beispielsweise zur Entspannung vor Operationen zum Einsatz, aber auch zur Behandlung von Angstzuständen und Schlafstörungen. Laut Anklageschrift ist das Mädchen durch das Medikament „schläfrig und benommen“ geworden und war nicht mehr in die Lage, sich zu wehren. Mit dem Medikament wollte der Angeklagte das Mädchen „gefügig machen“ und ihren „Widerstand möglichst gering halten“, so die Richterin. Das Kind „vergrub ihr Gesicht im Kissen, wahrscheinlich, um Schreie zu unterdrücken“, rekonstruiert sie.

Die Angeklagten haben diese und einige weitere Taten gefilmt und fotografiert. Dass es sich um die Tochter der Angeklagten handelt, sei auf den Videos gut zu sehen. Auch, „dass sie unter Schmerzen litt“, könne man auf den Videos deutlich erkennen. Allein diese Tat „rechtfertigt schon eine sehr hohe Einzelstrafe“. Die beiden Angeklagten haben „keinerlei Rücksicht“ genommen; die Taten seien immer drastischer geworden – bis hin zur Tat im März 2025, wo der Angeklagte seine Stieftochter mit dem Medikament wehrlos gemacht hat.

Täter sieht Schuld auch bei der Tochter

Der Angeklagte hatte erklärt, dass er die Schuld auch beim Opfer, seiner Stieftochter selbst, suche. Seine Begründungen: Das Kind sei schwieriger gewesen als andere Kinder, er habe sie teils „ruhigstellen wollen“ – und Sexualverkehr könne ja auch „was Schönes sein“. „Das kann man gar nicht fassen, dass das ernsthaft gemeint war“, meint die Richterin. Daher könne man Zweifel daran haben, dass der Stiefvater seine Taten einsieht. An die Mutter appelliert sie: „Als Mutter hätten Sie die Pflicht gehabt, Ihre Tochter zu schützen.“ Von dieser Schuld könne man sie nicht freisprechen.

Einige der jungen Erwachsenen und Jugendlichen, die ausgesagt haben, zeigten sich sichtlich mitgenommen von dem, was im Haus der Angeklagten vor sich ging. Eine 15-jährige Zeugin hatte den Zustand des Opfers beschrieben. „Sie war sehr wütend und traurig. Manchmal hat sie gesagt, dass sie sich umbringen geht.“

Abgeschirmt und ständig Angst vor Missbrauch

Dass die Täter ihre Tochter irgendwann nicht mehr zur Schule gehen ließen, hatte unter anderem eine 19-jährige Zeugin ausgesagt. Die Folge: Das Mädchen war die ganze Zeit zu Hause – und musste sich ständig womöglich weiterem Missbrauch ausgesetzt sehen. Denn sie wusste laut Richterin nie, wann ihr Stiefvater „wieder Lust hatte, mit ihr irgendeine Handlung zu machen“.

Die Richterin vermutet, dahinter steckte offenbar die Angst, dass ihre Taten im sozialen Umfeld des Mädchens ans Licht kommen könnten. „Dabei wollte sie ihre Freunde wiedersehen“, hatte die 19-jährige Zeugin im Januar betont. Stattdessen hatten die Angeklagten ihrem Opfer „so etwas wie Sexualkundeunterricht“ beigebracht. Viele Zeugen hatten ausgesagt, dass oft über sexuelle Themen gesprochen wurde. Das Gericht hat keine verminderte Schuldfähigkeit festgestellt – somit sind die Angeklagten in vollem Umfang zurechnungsfähig.