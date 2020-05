Ein 17-jähriger Gefangener entfloh am Donnerstag aus der JVA Ottweiler und lieferte sich ein halsbrecherisches Katz- und Maus-Spiel mit der Polizei. Doch der Ausflug in die Freiheit dauerte nicht lange. Nach einem Sprung in die Blies schnappten die Beamten den jungen Mann.

Wie die Polizei in Neunkirchen mitteilte, gelang es dem 17-jährigen Häftling über den Zaun der JVA Ottweiler zu klettern und aus dem Gefängnis zu entkommen. Sofort begannen mehrere Polizeikommandos und Mitarbeiter der JVA nach dem entwichenen Häftling zu suchen. Zuerst bewegte sich der Häftling nach Ottweiler. Dort versteckte er sich unter einer Hecke vor einem Haus in der Mühlstraße.

Aber das Versteck nützte dem jungen Mann nichts, denn die Verfolger entdeckten ihn. Als ihn die Polizisten aufforderten heraus zu kommen, tat er dies nicht, sondern flüchtete erneut durch angrenzende Gärten und Felder in Richtung Bundesstraße 41. Schließlich sprang der Häftling in die Fluten der Blies.

Aber das erfrischende Bad half dem Flüchtigen nicht weiter. Denn abermals hatte ein Kommando der Polizei die Verfolgung aufgenommen. Diesmal stellten die Beamten den 17-Jährigen und nahmen ihn fest. Damit war die Flucht an Christi Himmelfahrt beendet.

Die Polizei brachte den Häftling umgehend wieder an die JVA Ottweiler zurück, wo er weiterhin einsitzt.